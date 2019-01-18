«هيئة الطرق» و«دبي التجاري» يتعاونان لتقسيط المخالفات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع بنك دبي التجاري، أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مبادرة يجري العمل بمقتضاها على تقسيط دفع مبالغ الغرامات المترتبة على المخالفات التابعة للهيئة لمستخدمي الطريق، وتقسيط دفع رسوم بطاقات المواقف الموسمية، وفق فترات زمنية مختلفة حسب مبلغ الغرامة بواسطة بطاقات الائتمان الخاصة بهم وبدون فوائد.

وقع الاتفاقية كل من يوسف أحمد الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، وحسن الرضا، المدير العام لإدارة علاقات المؤسسات والخدمات المصرفية في بنك دبي التجاري.

وأوضح يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة اتفقت مع بنك دبي التجاري على خطة لدفع مبالغ الغرامات المترتبة على المخالفات التابعة للهيئة ودفع رسوم المواقف الموسمية، بالتقسيط على مدى (3) أو (6) أو (9) أو (12) شهراً. وقال الرضا: «تهدف هذه المبادرة إلى إسعاد المتعاملين من أصحاب المركبات وتسهيل دفع غرامات المخالفات ودفع رسوم بطاقات المواقف الموسمية، وذلك من خلال منحهم مدة أطول ومن دون فوائد».

من جهته، قال حسن الرضا، المدير العام لإدارة علاقات المؤسسات والخدمات المصرفية في بنك دبي التجاري: «نفخر بشراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات لتقديم التسهيلات الائتمانية لحاملي بطاقاتنا، والتي تمكنهم من تحويل مبالغ الغرامات المترتبة على المخالفات التابعة للهيئة ورسوم المواقف الموسمية إلى خطط سداد ميسرة».