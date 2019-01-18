هيئة البيئة:السيطرة على أسراب الجراد بالظفرة دون أضرار

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت هيئة البيئة بأبوظبي أن أسراب الجراد الصحراوي، الذي بدأ في اجتياح مناطق محددة من مدينة الظفرة، خلال الأيام القليلة الماضية يتم مكافحتها والسيطرة عليها بواسطة الرش بالرذاذ المتناهي الصغر (ULV) بالمرشات الأرضية.

وذلك وفق خطة عمل من شأنها القضاء على الجراد خلال الأيام المقبلة والحد من انتشاره للحيلولة دون تسببه بأضرار على المحاصيل الزراعية والمسطحات الخضراء.

وأكدت أن الوضع تحت السيطرة، ولم يتم تسجيل أي أضرار اقتصادية أو آثار بيئية إلى الآن. وكشف الدكتور حميد علي الكندي، مدير إدارة الطوارئ والسلامة واستمرارية الأعمال في الهيئة أنه تم تقييم الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم تفعيل خطط الطوارئ المعمول بها لمتابعة تحركات أسراب الجراد ومحاصرتها، والقيام بعمليات المكافحة والسيطرة لتفادي الأضرار.