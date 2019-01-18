طبيبات متطوعات من الإمارات يعالجن المرضى في «مريجيب الفهود»

المصدر: عمّان - وام

زار وفد طبيبات متطوعات من دولة الإمارات المخيم الإماراتي الأردني بمنطقة «مريجيب الفهود» في محافظة الزرقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقدّمت الطبيبات المتطوعات، خلال الزيارة - من 13 حتى 17 يناير الحالي - الخدمات الصحية والعلاجية للاجئين السوريين في المخيم من المرضى والمراجعين في المستشفى الميداني في المفرق والمركز الطبي في المخيم.

وأعرب الوفد عن شكره للقائمين بإدارة المخيم، وأثنى على الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والتطوعي.

وفي ختام الزيارة، قدّم محمد سالم الكعبي، نائب مدير المخيم، شهادات الشكر والتقدير للوفد الزائر.