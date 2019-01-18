«أخبار الساعة»: الحكومة الأفضل في العالم.. طموح إماراتي يتحقق

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي الأداء الحكومي والتميز في القيام بالأعمال وتنفيذ المهام في الجهات والمؤسسات الحكومية أهمية قصوى، لأنه يرتبط بشكل مباشر بمسيرة التطور المتواصلة التي تشهدها الدولة.

وتهدف من خلالها إلى تحقيق أعلى مستويات الرفاه للمواطن وتقديم الخدمات لكل من يقيم على أرض الدولة، أو يتعامل معها من الخارج، وليس ذلك وفقاً لأفضل المعايير العالمية فقط، ولكن أيسرها وأكثرها طمأنينة وراحة للإنسان.

وتحت عنوان: «الحكومة الأفضل في العالم.. طموح إماراتي يتحقق» أشارت النشرة في هذا الصدد إلى أن القيادة الرشيدة حرصت منذ وقت مبكر من نشأة الدولة على تعزيز الأداء الحكومي وتطويره بشكل مستمر، والاستفادة من كل التجارب والآليات والأدوات التي تم التوصل إليها على مستوى العالم.

كما عملت على متابعة الأعمال الحكومية للجهات والمؤسسات المختلفة بشكل مباشر، وقامت بوضع آليات تشجع على تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة، وفي الوقت نفسه تكريم الأفراد والجهات التي تحقق معايير التميز، لأن هذا الأمر يساعد، إضافة إلى خلق روح التنافس الشريف، على الابتكار في الوسائل والأدوات التي تضمن الأفضل دائماً.

وأوضحت أن الدولة حققت بالفعل نتيجة لهذا إنجازات غير مسبوقة على مستوى الأداء الحكومي. وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال تكريمه الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الـ 5:

«أن دولة الإمارات بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت ملهمة للتميز ونموذجاً للريادة وكفاءة العمل الحكومي في مجالاته كافة»، وأضاف سموه: «أن اهتمام ومتابعة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يمثل طاقة لدفع مسيرة التميز وشحذ همم فريق العمل الحكومي».

ولفتت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت بفضل قيادتها الرشيدة وحكومتها الفاعلة وجهد وتفاني أبنائها في تحقيق ما عجزت عن تحقيقه دول عريقة ومتطورة، فأصحبت الخدمات الحكومية في الإمارات عالمية بامتياز.