27.944 ألف مواطن يستفيدون من المواد الغذائية المدعومة في الظفرة

المصدر: أبوظبي ـــ أحمد سعيد

كشفت بلدية منطقة الظفرة، عن عدد الأسر المواطنة المستفيدة من توزيع المواد الغذائية، والذي بلغ 5 آلاف و460 أسرة مواطنة، بينما بلغ عدد المواطنين 27 ألفاً و944 مواطناً على مستوى المنطقة.

وتم خلال العام الماضي 2018 توزيع 73 ألفاً و223 كيساً من الأرز المدعوم على المواطنين.

وانطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة قامت بتوفير خدمة توصيل المواد الغذائية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأرامل وحملة بطاقة حماة الوطن، لتسهيل الإجراءات وإسعادهم. وذلك حرصاً من بلدية منطقة الظفرة على تقديم أفضل الخدمات، انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى توفير نظام بلدي ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

توجهيات

ويأتي ذلك في إطار سعي بلدية منطقة الظفرة لترجمة التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، لدعم السلع الغذائية للمواطنين.

وأشارت البلدية إلى توفير وتوزيع المواد الغذائية بأسعار منافسة ومدعومة على مدار العام، وتوسيع نطاق توزيع المواد الغذائية على مستوى مدن المنطقة، وذلك للمساهمة في تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين.