240 فكرة خلال عصف ذهني بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة جلسة عصف ذهني، أمس الأول، بحضور العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومديري الفروع والطلبة الضباط، وأشار العقيد العثمني إلى أن جلسة العصف الذهني أثمرت عن 240 فكرة مختلفة حول العرض العسكري والفعاليات المرافقة لحفل التخريج.

وأشاد العقيد العثمني بجهود قسم الابتكار في تنظيم جلسة العصف الذهني، والتي تأتي في إطار حرص الأكاديمية على تطبيق أفضل الممارسات لهذه المنهجية من الاجتماعات، وتنفيذ المخرجات من التوصيات المنبثقة عنها، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الارتقاء بالعمل الأكاديمي والتعليمي في هذه المؤسسة الأمنية الرائدة.