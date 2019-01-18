«نقل أبوظبي» تروج لمؤتمر الطرق العالمي في واشنطن

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استثمرت دائرة النقل بإمارة أبوظبي مشاركتها في الاجتماع السنوي لمجلس بحوث النقل (TRB) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وقامت بالترويج لمؤتمر الطرق العالمي 2019، أمام أكثر من (13) ألف مشارك من المسؤولين وصناع السياسات والتنفيذيين والباحثين والأكاديميين والإداريين والمختصين والمهتمين بشؤون النقل من مختلف أرجاء العالم.

وانعقد اجتماع المجلس هذا العام تحت شعار «النقل من أجل مستقبل ذكي ومستدام»، وشهد تنظيم حوالي 800 جلسة وورش عمل وأكثر من 5 آلاف عرض تقديمي تناولت عدداً من البرامج والقضايا المتعلقة بوسائل النقل المختلفة، ولا سيما الذكية منها.

وتسعى الدائرة من خلال مشاركتها في هذا الحدث إلى تبادل الخبرات والمعلومات مع الجهات الحكومية المعنية بقطاع النقل البري من مختلف أنحاء العالم، والتواصل الفعّال مع القطاع الخاص والخبراء والمختصين في مجال النقل.

واستثمرت الدائرة هذه المشاركة في الترويج لمؤتمر الطرق العالمي 2019، الذي تستضيفه الإمارة خلال الفترة من 6 حتى 10 أكتوبر المقبل تحت شعار «ربط الثقافات، تمكين الاقتصادات» والمتوقع أن يستقطب ما يصل إلى 7000 مندوب وممثل عن القطاعين الحكومي والخاص من أكثر من 120 بلداً.