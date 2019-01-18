إطلاق نظام «تبادل المعلومات الصحية» في أبوظبي الأربعاء

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تطلق دائرة الصحة في أبوظبي و«إنجازات» لنظم البيانات يوم الأربعاء المقبل نظام «تبادل المعلومات الصحية»، الذي يربط بين 2000 مزود للرعاية الصحية على مستوى إمارة أبوظبي.

وذلك خلال احتفالية خاصة تقام بفندق أبراج الاتحاد في أبوظبي.

وأكدت دائرة الصحة أن نظام «تبادل المعلومات الصحية» بالإمارة يعتمد على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر اتفاقية بين دائرة الصحة و«إنجازات» لنظم البيانات، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار.

ويوفر النظام منصة موحدة للمعلومات الصحية تربط بين أكثر من 2000 مستشفى وعيادة ومركز صحي في إمارة أبوظبي يقدمون خدماتهم لما يزيد على 3 ملايين شخص في الإمارة، وسوف يحدث هذا النظام ثورة في مجال الرعاية الصحية عبر دعم الأطباء لاتخاذ قرارات طبية أسرع وأفضل، ما يؤدي لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتحسين النتائج التي يحصل عليها المرضى، الأمر الذي يسهم في الحد من تكلفة العلاج.