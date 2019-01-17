طقس مغبر مع أتربة مثارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا مع أتربة مثارة، وغائم اًجزئياً الى غائم بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولطيف الحرارة خلال النهار وبارداً إلى بارد نسبياً ليلاً، والرياح نشطة السرعة إلى قوية أحياناً على البحر ومثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق.

وقال المركز ــ في بيان له اليوم ــ إن حركة الرياح ستكون شمالية غربية / 25 - 40 كم/ساعة، تصل إلى 55 كم/ساعة أحياناً على البحر.. مشيرا إلى أن الموج الخليج العربي سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:58 والمد الثاني عند الساعة 00:30 والجزر الأول عند الساعة 17:45 والثاني عند الساعة 04:26.

وفي بحرعمان يكون الموج مضطربا وسيحدث المد الأول عند الساعة 30:20 والثاني عند الساعة 07:06 والجزر الأول عند الساعة 13:25 والثاني عند 01:52.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 16 80 25

دبي 24 17 75 30

الشارقة 23 14 80 35

عجمان 23 15 80 30

أم القيوين 22 15 75 35

رأس الخيمة 23 16 85 45

الفجيرة 27 19 80 45

العين 25 15 75 35

ليوا 24 13 85 35

الرويس 23 17 85 30

السلع 22 16 85 35

دلما 23 20 85 50

طنب الكبرى 23 18 85 45

طنب الصغرى 23 18 85 45

أبو موسى 23 18 85 45