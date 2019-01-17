طرق دبي توفر خدمة تقسيط المخالفات عبر بنك دبي التجاري

المصدر: وام

وقعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية مع بنك دبي التجاري لتقسيط دفع الغرامات المترتبة على المخالفات التابعة للهيئة ودفع رسوم بطاقات المواقف الموسمية وفق فترات زمنية مختلفة حسب مبلغ الغرامة بواسطة بطاقات الائتمان الخاصة بهم وبدون فوائد.

وقع الاتفاقية كل من يوسف أحمد الرضا المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات وحسن الرضا المدير العام لإدارة علاقات المؤسسات والخدمات المصرفية في بنك دبي التجاري بحضور عدد من موظفي الجانبين.

وأوضح يوسف الرضا أن الهيئة اتفقت مع بنك دبي التجاري على خطة لدفع مبالغ الغرامات المترتبة على المخالفات التابعة للهيئة ودفع رسوم المواقف الموسمية وذلك من خلال تقسيطها بدون فوائد على مدى (3) أو (6) أو (9) أو (12) شهرا.

وقال الرضا "إن هذه المبادرة تهدف إلى إسعاد المتعاملين من أصحاب المركبات وتسهيل دفع غرامات المخالفات ودفع رسوم بطاقات المواقف الموسمية وذلك من خلال منحهم مدة أطول وبدون فوائد، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي كخطوة إضافية في إطار تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين بنك دبي التجاري وهيئة الطرق والمواصلات".

من جهته قال حسن الرضا: " تماشياً مع رؤية حكومة دبي للارتقاء بمستويات السعادة لدى سكان الإمارة وكجزء من التزام بنك دبي التجاري بتطوير حلول مالية مبتكرة لعملائه فإننا نفخر بشراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات لتقديم التسهيلات الائتمانية لحاملي بطاقاتنا والتي تمكنهم من تحويل مبالغ الغرامات المترتبة على المخالفات التابعة للهيئة ورسوم المواقف الموسمية إلى خطط سداد ميسرة بدون أي فوائد.".

ولفت إلى أن الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على حاملي بطاقاتنا مع تزويدهم بطريقة مرنة وفعالة للسداد".