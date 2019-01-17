محمد بن زايد يطلع على أنشطة وبرامج مركز زايد لعلوم الصحراء

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة حيوانات العين.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المركز غانم مبارك الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية والطاقم العامل في المركز.

وتجول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أقسام المركز الذي يحتوي خمسة معارض تفاعلية هي.. " قاعة تكريم الشيخ زايد" و"صحراء أبوظبي عبر الزمن" و"عالم أبوظبي الحي" و"أهل الصحراء ونظرة نحو المستقبل".. والتي تأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن حيث تسلط القصص والأفلام الضوء على ماضي وحاضر ومستقبل الإمارات الذي سيكون أكثر إشراقا وتدعو إلى المحافظة على مكونات البيئة ومواردها الطبيعية واعتماد أساليب حياة أكثر استدامة.

كما اطلع سموه من موظفي المركز على البرامج والفعاليات التراثية والأنشطة التعليمية المتنوعة التي تجسد الهوية الوطنية الإماراتية وتسلط الضوء على الحياة البرية الصحراوية وتقاليدها وتخلد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" التي رسخت أهمية المحافظة على عناصر البيئة ومواردها والاهتمام بالحياة البرية.

ويعد المركز صرحاً تعليمياً معرفياً من خلال معارضه التفاعلية والوسائط المتعددة والمواد البصرية التي انتجت خصيصا لهذا المركز بالاستعانة بخبراء ومتخصصين عالميين في هذا المجال ..فيما يجمع بين التقنيات الحديثة في البناء والتصميم وتراث الإمارات وموروثها الثقافي الذي تتناقله الأجيال اعتزازا بماضيها وتطلعا إلى مستقبل مزدهر.

والتقى سموه فريق عمل المركز الذي يضم نخبة من المتميزين في مجال التعليم والإرشاد السياحي.. معربا عن اعتزازه بدورهم وجهودهم في تعريف الزوار من مختلف الجنسيات ببيئة الإمارات وتقاليدها وتراثها وإرثها الثقافي والاجتماعي المتنوع الغني.

ورافق سموه خلال الزيارة الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي ومحمد علي العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.