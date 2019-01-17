محمد بن زايد يتفقد عدداً من المناطق السياحية والمشاريع السكنية في العين

المصدر: وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم عددا من المناطق السياحية والمشاريع السكنية والتطويرية في مدينة العين شملت استراحة مبزرة الخضراء ومشروع إسكان المواطنين في جبل حفيت وبحيرات عين الفايضة.

وبدأت جولة سموه بمنطقة المبزرة الخضراء التي تعد مَعلماً ومتنفساً، سياحياً طبيعياً حيث تقع المبزرة أسفل جبل حفيت وهي عبارة عن منطقة آبار كبريتية ساخنة تم تحويل مياهها لقنوات سطحية محاطة بحدائق كبيرة وبحيرة تمتد على مساحة ثلاث كيلومترات.

بعدها تفقد سموه مراحل إنجاز مشاريع إسكان المواطنين واطلع على سير العمل فيها.

وأكد سموه خلال تفقده مشاريع الإسكان أن الاهتمام بالمواطن وقضاياه وتطلعاته في صلب استراتيجية الدولة ورؤيتها التنموية الشاملة منذ نشأتها على يد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ويتابع نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وقيادة الدولة في الاهتمام بالمواطن وشؤونه والحرص على تلبية احتياجاته.

يذكر أن مشروع إسكان جبل حفيت ــ الذي يضم ثلاثة آلاف وحدة سكنية ــ يقع على مساحة أربعة ملايين و535 ألف متر مربع في الحوض الغربي لجبل حفيت.. ويضم مشروع إسكان المواطنين في جبل حفيت أعمال البنية التحتية كافة إضافة إلى عدد من المرافق الخدمية تشمل ثلاث مدارس وعيادة صحية متطورة وعدداً من المساجد ومركزين تجاريين ومركزاً للتنمية الأسرية بجانب مخطط يشتمل على حدائق ومتنزهات ومسطحات خضراء وينفذ المشروع وفق أحدث المعايير والمواصفات الإنشائية حيث روعي في تصاميمه وأعمال التنفيذ أن يلبي احتياجات الأسرة المواطنة وتحقيق الاستدامة وفقاً للأنظمة البيئية المعتمدة بما يوفر استهلاك الطاقة والمياه.

كما تفقد سموه البحيرات الممتدة لعين الفايضة والتي تجمعت مياهها في الصحراء واستمع من المسؤولين إلى أهم الأفكار التطويرية لهذه البحيرات.

رافق سموه خلال الزيارات الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي ومحمد علي العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.