سفارة الإمارات في مسقط تحذر من «الزاعجة المصرية»

المصدر: البيان الإلكتروني

أهابت سفارة الإمارات في مسقط، جميع المواطنين المتواجدين في سلطنة عمان بضرورة التعاون مع الجهات العمانية المسؤولة ذات العلاقة في حملة مسقط لاستئصال الزاعجة المصرية خلال الفترة من (8-21) يناير 2019.

وناشدت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، المواطنين بالتواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم 0096824400002.

ووفقاً لوزارة الصحة في سلطنة عمان انطلقت حملة مسقط لاستئصال البعوضة الزاعجة، يوم 8 يناير الجاري وذلك بعد أن سجلت في محافظة مسقط حالات اصابة بحمى الضنك التي تنقلها هذه البعوضة، وعلى ضوء التقصي تبين اكتشاف بؤر يرقاتها في عدد من ولايات المحافظة؛ الأمر الذي استدعى تنظيم الحملة لمكافحة واستئصال هذه البعوضة والقضاء عليها وعلى أماكن تكاثرها ومنع تفشي الأمراض المنقولة بهذا الناقل الحشري لحماية أفراد المجتمع من الإصابة بتلك الأمراض.