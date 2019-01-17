محمد بن زايد: مجتمع الإمارات أسرة واحدة متلاحمة

المصدر: أبوظبي - وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، عدداً من أهالي مدينة العين في قصر المويجعي التاريخي.

حيث تبادل سموه وأهالي مدينة العين، الأحاديث الودية حول قيم التآلف والتلاحم والتواصل الأصيلة التي يتحلى بها مجتمع الإمارات باعتباره أسرة واحدة، إضافة إلى تقاليده المتوارثة والروابط القوية التي تجمع بين قيادة الدولة وشعبها تحت مظلة محبة الوطن والانتماء لترابه والمحافظة على مكتسباته.

واستحضر سموه والحضور جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحرصه على تعزيز العادات والتقاليد الإماراتية والحفاظ على مكونات وأصالة الموروث الشعبي، الذي تميزت به الهوية الوطنية الإماراتية، مشيدين بحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على مواصلة السير على نهج المؤسس من أجل محافظة الأجيال المقبلة على هذه القيم والموروثات الأصيلة.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال حديثه مع الأهالي، إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالتواصل مع أبناء الوطن والتعرف إلى شؤونهم وأحوالهم.

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