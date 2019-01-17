«صحة أبوظبي» و«ضمان» تطلقان مبادرة للكشف المبكر عن السرطان

تستعد دائرة الصحة في أبوظبي والشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» لإطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة تُعنى بتذكير الفئة المستهدفة من سكان الإمارة بضرورة إجراء فحوصات الكشف المبكر عن السرطان.

وذلك عن طريق الرسائل النصية القصيرة والاتصال الهاتفي للدعم والمتابعة. جاء ذلك ضمن مذكرة تفاهم وقّعتها دائرة الصحة - أبوظبي مع شركة «ضمان»، بحضور معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد. وقّع المذكرة كل من محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، والدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان».

وستنطلق المرحلة التجريبية لهذه المبادرة في منتصف شهر يناير، ومن المتوقع أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر بالتزامن مع حملة الدائرة السنوية للتوعية بأمراض السرطان، «الصحة أمان والفحص اطمئنان»، وفي إطار جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة الوقاية من السرطان بين أفراد المجتمع من خلال القيام بالفحوصات الوقائية للسرطان واتباع أسلوب حياة صحي.

وقال محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: «يسهم الكشف المبكر عن السرطان في زيادة فرص الشفاء التام لدى المرضى ورفع متوسط أعمارهم، ما يؤدي بشكل مباشر لتحسين حياة سكان الإمارة وجعل أبوظبي مجتمعاً معافى». أبوظبي ـ البيان