عبد الله بن زايد يبحث العلاقات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، موسى فاكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وجرى، خلال اللقاء الذي عُقد على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، بحث العلاقات الإماراتية الإفريقية وسبل تعزيزها وتنميتها، في ظل ما تشهده من تطور مستمر على مختلف الصُّعد.كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للدولة، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دول الاتحاد الإفريقي في مختلف المجالات.

وعقب اللقاء، وقّع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وموسى فاكي محمد على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والاتحاد الإفريقي بشأن آليات المشاورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.كما شهد سموه التوقيع على عقد مشاركة الاتحاد الإفريقي في معرض إكسبو 2020، ووقّع من جانب الدولة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب الاتحاد الإفريقي موسى فاكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.