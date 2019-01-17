انطلاق «مهرجان أبوظبي للعلوم» 31 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، عن تنظيمها لمهرجان أبوظبي للعلوم، خلال الفترة من 31 يناير، حتى 9 فبراير 2019.

وتتولى الدائرة، التنسيق مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، خلال شهر الإمارات للابتكار، للمساهمة في خلق بيئة مشجعة على العمل والابتكار والتميز.

وعرض مجموعة من المبادرات الاستراتيجية للجهات الحكومية والأكاديمية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمبتكرين، بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في مقر دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة في الدولة.

دعم

وأكد الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة، أن شهر الإمارات للابتكار، يحظى بدعم كامل من قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأشاد بالرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمهرجان أبوظبي للعلوم، والتي تُعبر عن مدى حرص القيادة الرشيدة على المبادرات الاستراتيجية، التي تسهم في تطوير رأس المال البشري في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، وتعزز مهارات الإبداع والابتكار لدى الجيل الناشئ.

مشاركة

وقال: "شهر الإمارات للابتكار، يعتبر فرصة عظيمة للاحتفاء بالمبتكرين في مختلف إمارات الدولة، وعرض ابتكاراتهم المتميزة، حيث تتولى دائرة التعليم والمعرفة، التنسيق مع الجهات الحكومية في أبوظبي، وتجمعها تحت مظلة واحدة في مهرجان أبوظبي للعلوم". ويشارك في فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم، أكثر من 200 مبتكر، ويعرض 20 ابتكاراً متنوعاً مميز.

ويتم تنظيم 70 ورشة عمل ونشاطاً علمياً، ومن المتوقع وجود 19,200 طالب وطالبة، أما في حديقة الجاهلي بالعين، فمن المتوقع وجود 6,500 طالب وطالبة، وتنظيم 20 ورشة عمل تفاعلية، وفي الظفرة، من المتوقع وجود 1,600 طالب وطالبة، وتنظيم 5 ورش عمل تفاعلية في سيتي مول بمنطقة الظفرة، ومن المتوقع زيارة ما يقرب من 120,000 زائر للفعاليات في أبوظبي والعين والظفرة.

نجاح

وقال عادل أحمد البوعينين، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة، الراعية للمهرجان: "في الأعوام الثمانية لمشاركتنا، استقبلنا العديد من الزوار الصغار، وأحرزنا النجاح في تحفيز اهتمامهم بمواضيع العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. ويسرّنا أن نواصل دعمنا للمهرجان، ونتطلع لدورة جديدة مميزة أخرى هذا العام".

إبداع

ومن جانبه، أشاد سالم الشامسي مدير إدارة المعرفة والبيانات التحليلية للتعليم بالإنابة، في دائرة التعليم والمعرفة، بدعم القيادة الرشيدة للإبداع والابتكار والتميز، لافتاً إلى أننا نستهل شهر الإمارات للابتكار، بمهرجان أبوظبي للعلوم، الذي يعتبر من أكبر المهرجانات السنوية للعلوم في المنطقة، بما يتضمنه من أنشطة شيّقة وتفاعلية وتعليمية لجميع أفراد الأسرة.

وأكد المهندس سند حميد أحمد، المتحدث الرسمي لمهرجان أبوظبي للعلوم 2019، في دائرة التعليم والمعرفة، أن الدورة التاسعة من مهرجان أبوظبي للعلوم، تُمثل انعكاساً للجهود المتميزة، الساعية إلى بناء جيل مبدع ومبتكر، يسهم في دعم التوجهات العلمية والتعليمية المبتكرة المستقبلية للإمارات.