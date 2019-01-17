شرطة دبي تربط مؤشّراتها ومبادراتها بـ«المبادئ الثمانية»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن ربط كل مؤشراتها ومبادراتها الاستراتيجية بالمبادئ الـ 8 للحكم والحكومة في إمارة دبي، والتي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على توليه أول منصب له في خدمة الوطن.

وجاء الإعلان عن ربط المؤشرات والمبادرات الاستراتيجية لشرطة دبي بالمبادئ الـ 8 خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في القيادة العام للشرطة دبي، بحضور العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، بحضور العقيد فيصل القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني.

والمقدم فيصل الخميري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، والمقدم خالد العامري، مدير إدارة الحوكمة، والرائد مشعل الزرعوني، مدير إدارة المبادرات في الإدارة العامة للتميز والريادة.

وأكد العميد عبد الرحمن أن شرطة دبي تحرص دائماً على أن تكون من الدوائر الحكومية السباقة في تنفيذ التوجيهات الحكومية وتواكب تطلعات القيادة العليا المستقبلية، لذلك سارعت بتوجيهات من القائد العام على تشكيل فريق عمل مكون من الإدارة العامة للتميز والريادة ومركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، لحصر كل المنهجيات والمؤشرات والمبادرات الداعمة للمبادئ الثمانية، حيث عملت على تحقيق الربط بين المؤشرات والمبادرات الاستراتيجية مع المبادئ الثمانية من خلال شقين، الأول حصر كل المبادرات.

وثانياً العمل على إعداد شراكة حقيقة مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. وقال العميد عبد الرحمن: «منذ تأسيس شرطة دبي وهي تواكب نهج القيادة الرشيدة لذلك جاءت كل مؤشراتها ومبادراتها مواكبة للمبادئ الثمانية، وحققت ضمن مراحل عملها السابقة هذه المبادئ، وستكون كل المبادرات المستقبلية مواكبة أيضاً للمبادئ الـ 8 من خلال الربط المباشر بها دعماً لتوجهات خطة حكومة دبي ورؤية الإمارات».

ومن جانبه، أكد العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا أن شرطة دبي عملت من خلال فريق العمل المشترك بين الإدارة العامة للتميز والريادة ومركز استشراف المستقبل على ربط 130 مؤشراً و20 مبادرة استراتيجية مع المبادئ الـ 8.