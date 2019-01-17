تأهيل حديقة حوض غرب 45 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة، أعمال تأهيل وصيانة وتجديد حديقة حوض غرب 45 في أبوظبي، بمساحة 18 ألف متر مربع، وذلك ضمن إطار مساعيها المستمرة لتعزيز منظومة المرافق الخدمية، ومن ضمنها الحدائق والمنتزهات الترفيهية، بهدف توفير أرقى معايير الأمان والسلامة والترفيه لرواد هذه الحدائق وإسعادهم.

وأكدت بلدية مركز المدينة، أن مشروع التأهيل شمل العديد من الأعمال منها على سبيل المثال لا الحصر: زراعة المسطحات الخضراء، وأعمال إصلاح شبكة الري، وإصلاح الإنارات في الحمامات، وإعادة تأهيل أصول شبكة الإنارة في أرجاء الحديقة.

وتفصيلاً أوضحت البلدية، أنها أتـمت إعادة تأهيل المسطحات الخضراء، ومغطيات التربة التي تغطي مساحة 18 ألف متر مربع، وإعادة تأهيل المرافق الخدمية داخل الحديقة، وتأهيل 11 مقعداً لرواد الحديقة، وصيانة وتأهيل المظلات الشمسية، وتركيب كابلات لأعمدة الإنارة بطول وصل إلى 1600 متر، وتركيب قواطع ولمبات لأعمدة الإنارة في الحديقة، وتأهيل 33 عامود إنارة، وتركيب لوحة تحكم رئيسية لتشغيل الإنارة، وتأهيل ممرات المشاة بطول 300 متر، ورصفها بالبلاط.