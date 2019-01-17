«مجالس دبي للمستقبل» منصة استشـراف للقطاعات الحيوية خلال 50 عاماً

المصدر: دبي - وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، «مجالس دبي للمستقبل» منصّة استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في مدينة دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وتهدف مجالس دبي للمستقبل إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات لإيجاد حلول فعّالة لمختلف التحديات وإطلاق مبادرات واستراتيجيات وطنية لتشكيل الفرص الحالية والمستقبلية، ويشارك فيها نخبة من المستشرفين والشخصيات القيادية في الجهات الحكومية والخاصة في الدولة.

بنية استشارية

وأكد سمو ولي عهد دبي أن مجالس دبي للمستقبل التي تشكلت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل ضرورة لتشكيل البنية الاستشارية وبيت الخبرة الوطني المتخصص في رسم ملامح مستقبل القطاعات الاستراتيجية في إمارة دبي، وستعمل على تحويل الأفكار المبتكرة والناجحة إلى واقع ملموس، وستدعم جهود تأهيل الخبراء والمتخصصين في مجالات تصميم المستقبل في القطاعات الحيوية.

وقال سموه: «مجالس دبي للمستقبل شبكة عالمية رائدة تخدم دبي كمدينة عالمية وتعزز إمكانات النجاح والتميز والإنجاز، نستلهم فيها الرؤى السديدة لقيادتنا في جهودنا لصناعة المستقبل، ومواجهة التحديات التي ينطوي عليها، بما يعزز قدراتنا ويدعم جهودنا لتوظيفها في خدمة مواطني دبي وسكانها، ويمكننا من أن نكون سباقين عالمياً في تخطيط مستقبل القطاعات الرئيسية وإنشاء قطاعات جديدة تعزز ريادتنا».

وأضاف سموه خلال تدوين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلقنا «مجالس دبي للمستقبل»، التي ستكون منصة استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في مدينة دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة».

وأضاف: «مجالس دبي للمستقبل ستعمل على تحويل الأفكار المبتكرة والناجحة إلى واقع ملموس، لتعزيز ريادة دبي. وستدعم جهود تأهيل الخبراء والمتخصصين في مجالات تصميم المستقبل في القطاعات الحيوية في إمارة دبي، بما يخدم مواطنينا والمقيمين على أرضنا».

قطاعات رئيسية

وستعقد مجالس دبي للمستقبل اجتماعات لاستشراف مستقبل القطاعات الرئيسية في مدينة دبي بمشاركة مديري الهيئات الحكومية في مدينة دبي والخبراء والمختصين ومستشرفي المستقبل.

وسيدير هذه المجالس نخبة من المسؤولين في دولة الإمارات، يتوزعون على النحو التالي:

مجلس دبي لمستقبل النقل برئاسة مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

مجلس دبي لمستقبل المواهب برئاسة عبدالله بن زايد الفلاسي مدير دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

مجلس دبي لمستقبل الإعلام برئاسة منى المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

مجلس دبي للذكاء الاصطناعي برئاسة معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل.

مجلس دبي لمستقبل الصحة وجودة الحياة برئاسة معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي.

مجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني برئاسة سعيد العطر، المدير العام للمكتب التنفيذي بدبي والأمين العام المساعد لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

مجلس دبي لمستقبل أمن المجتمع برئاسة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

مجلس دبي لمستقبل الخدمات اللوجستية برئاسة سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

مجلس دبي لمستقبل المدن برئاسة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي.

مجلس دبي لمستقبل الطاقة برئاسة سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

مجلس دبي لمستقبل التعليم برئاسة الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية برئاسة خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

مجلس دبي لمستقبل التعاملات الرقمية برئاسة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية.

وستشهد المجالس إطلاق مبادرات نوعية هادفة إلى تطوير حلول للتحديات على المستويين الوطني والعالمي، إضافة إلى إعداد تقارير ودراسات سنوية تسلط الضوء على أهم القضايا الراهنة والفرص المتوقعة، والمساهمة في إعداد أطر العمل والخطط الاستراتيجية لتنفيذ المقترحات.

ولي عهد دبي:

*المجالس تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة والناجحة إلى واقع ملموس لتعزيز ريادة دبي

* تشكيل البنية الاستشارية وبيت الخبرة الوطني المتخصص في رسم ملامح مستقبل القطاعات الاستراتيجية

* تدعم جهود تأهيل الخبراء والمتخصصين في تصميم المستقبل بما يخدم مواطنينا والمقيمين على أرضنا

* شبكة عالمية رائدة تخدم دبي كمدينة عالمية وتعزز إمكانات النجاح والتميز والإنجاز وتهدف إلى تبادل المعارف لإيجاد حلول فعّالة لمختلف التحديات

* تمكّننا من أن نكون سباقين عالمياً في تخطيط مستقبل القطاعات الرئيسية وإنشاء قطاعات جديدة تعزز ريادتنا