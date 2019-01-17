100 ألف مستفيد من «احمِ نفسك بتعديل وضعك» بدبي

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن عدد المستفيدين من مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» تجاوز الـ 100 ألف مستفيد في إمارة دبي.

حيث عدلت «إقامة دبي» خلال فترة المهلة التي بدأت مطلع أغسطس الماضي، واستمرت على مدار 4 أشهر وضع 13 ألفاً و843 شخصاً، وأصدرت 6 آلاف و288 إقامة جديدة، وجددت 18ألفاً و530 إقامة، فيما أصدرت 30 ألفاً و387 تصريح عمل، و35 ألفاً و549 تأشيرة للباحثين عن عمل، و1212 تأشيرة مدتها سنة خاصة لأشخاص تشهد بلدانهم حروباً وكوارث.

إجراءات قانونية

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: «إنه بعد انتهاء المهلة التي منحت ضمن مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» تم البدء باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين والبدء بالحملات التفتيشية لضبط مخالفي قانون الإقامة في الدولة، مشيراً إلى أن المهلة تم تمديدها لترك فرصة أمام المخالفين لمراجعة المراكز المنتشرة في الدولة واستثمار الفرصة لتعديل أوضاعهم والتي تضمنت الإعفاء من الغرامات المالية».

وأوضح المري خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر «إقامة دبي» لعرض إنجازات عام 2018: «إن النتائج التي حققها فريق عمل الإدارة يعكس حرصهم الكبير على تنفيذ توجيهات حكومتنا الرشيدة التي وضعت الريادة والتميز نمط حياة»، لافتاً إلى أن العمل بروح الفريق الواحد أسهم في تحقيق نسبة سعادة متعاملين تخطت 93%، وانخفاض الشكاوى الفعلية إلى أقل من 30 شكوى.

مؤشرات

وأشار مدير عام إقامة دبي إلى أن موظفي الإدارة تعاملوا خلال العام الماضي مع 53 مليون مسافر، منهم 50 مليون مسافر عبر المنافذ الجوية، ومليونان و461 ألف مسافر عبر المنافذ البرية، مشيراً إلى أن هذه الأرقام في تصاعد من حين لآخر وهو ما يؤكد أن الإمارات وجهة رئيسة للسياح والباحثين عن العمل والعلم لما تضمه من فرص وأمن واستقرار وازدهار.

وبين المري خلال عرضه منجزات عام 2018 أن مطارات دبي استطاعت بإمكاناتها المتطورة والتقنيات الحديثة الذي تضمها أن تلفت أنظار العالم، ولعل أحد الشواهد على ذلك الممر الذكي والبوابات الذكية اللذان بلغ عدد مستخدميهم خلال العام الفائت قرابة 11 مليوناً و258 ألفاً و319 مستخدماً بمعدل 15 ألف مسافر يومياً، لافتاً إلى أن سهولة استخدام البوابات والتقنيات الحديثة في إنجاز إجراءات السفر وارتفاع وعي المسافرين بدورها سوف يضاعف عدد المستخدمين خلال العام المقبل.