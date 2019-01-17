«الرقابة المالية لحكومة دبي» و«المدققين الداخليين» يتعاونان في تعزيز الكفاءات

المصدر: دبي ـ البيان

وقّع جهاز الرقابة المالية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع جمعية المدققين الداخليين لدولة الإمارات، في سبيل توطيد أواصر التعاون المشترك في مجال التدقيق الداخلي، والارتقاء وتطوير مهنة التدقيق الداخلي، وتوفير الخبرات والتخصصات التي تساعد على نمو هذه المهنة، بما يضمن تعزيز كفاءات كوادرها في هذا المجال.

وتم توقيع المذكرة بحضور كلّ من معالي عبد الله محمد غباش، المدير العام لجهاز الرقابة المالية، وعبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس الإدارة لجمعية المدققين الداخليين، وسط تأكيد الطرفين توظيف الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل في الارتقاء بهذه المهنة وتعزيزها في جميع مجالات التطبيق، وفق أفضل الممارسات التي من شأنها أن تضمن تحقيق أعلى مستوى من جودة ممارسة أعمال الجهاز.

وأكد معالي غباش أهمية الشراكة الاستراتيجية التي يمارسها الجهاز مع مكاتب التدقيق العالمية والمحلية، إذ تعتبر «جمعية المدققين الداخليين» لدولة الإمارات العربية المتحدة الجهة الرائدة في نشر ثقافة التدقيق الداخلي، والمتخصصة في مجالات الاعتماد: التعليم، والبحوث، والإرشاد الفني في العالم العربي.

ولكونها رائدةً في الإبداع والتميز في مجال التدقيق الداخلي، علاوةً على أن جهاز الرقابة المالية حالياً يهدف إلى الإسهام في خلق بيئة مُحفزة للرقابة والتدقيق وتطوير كفاءاته البشرية. وأضاف عبد القادر علي أن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد أهمية دور جمعية المدققين الداخليين في مجال التدقيق الداخلي. وقال علي: «إننا نستمد قوتنا ونجاحنا من رؤية قيادتنا الرشيدة، ومثل هذه الشراكات الاستراتيجية تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والرقابة الداخلية والمخاطر، إضافة إلى أنها تعزز مكانة الجمعية محلياً وإقليمياً».