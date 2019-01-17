53 حملة توعوية نفذتها «مكافحة المخدرات» برأس الخيمة خلال 2018

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد عام 2018 المنقضي نشاطاً مكثفاً من إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للعمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

حيث نفذت 53 حملة توعوية لرفع الوعي لدى كافة شرائح المجتمع عموماً وشريحة الشباب تحديداً بمخاطر وعواقب هذه الآفة، بالإضافة إلى توزيع البروشورات والمطويات التوعوية والإرشادية، والمشاركة الفعلية والفاعلة في المعارض والفعاليات المجتمعية، وبلغ عدد المستفيدين من الرعاية اللاحقة نحو 565 شخصاً.

نجاحات

وقال العميد عدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة: «ما حققته الإدارة من تميّز ونجاحات متتالية عاماً تلو الآخر جاء نتاج جهود حثيثة بذلت لمنتسبيها لتحقيق التميّز.

موضحاً أن ما يتم منحه للإدارة من اهتمام ومتابعة من وزارة الداخلية واللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة يعمل على توفير البيئة المحفزة للعمل وفق أفضل المعايير، دفعتهم دوماً إلى التطوير والتحسين المستمرين للخدمات، والتي من شأنها رفع مستوى الأداء الشرطي».