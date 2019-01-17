إطلاق برنامج تدريبي لمشرفي «ربع قرن»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مؤخراً، برنامجاً تدريبياً متكاملاً يستهدف جميع المنشطين والمشرفين العاملين في المؤسسات التابعة لها .

ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات التخصصية للمنشطين والمشرفين، وتطوير أساليب تعاملهم مع مختلف الفئات العمرية داخل المراكز المنتشرة في إمارة الشارقة، وتعزيز دورهم في تفعيل أساليب مبتكرة ومشجعة للمنتسبين لهذه المراكز للمشاركة في الأنشطة التفاعلية التي تنمي روح العمل الجماعي، وتعزز الروابط الاجتماعية والإنسانية.

واستهدف البرنامج في مرحلته الأولى التي أقيمت في مركز الطفل بحلوان، المشرفين والمنشطين في أطفال الشارقة، حيث شارك فيها 20 منشطاً ومشرفاً.

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وقالت رئيسة المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي، نورة النومان، عضوة مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين: «يأتي إطلاق هذا البرنامج التدريبي تنفيذاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالعمل على تعزيز كفاءة وأداء الكوادر الوظيفية العاملة في المؤسسات التابعة لمؤسسة ربع قرن».