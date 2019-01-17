إطلاق دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي رسمياً الثلاثاء المقبل

المصدر: أبوظبي- البيان

يشهد متحف اللوفر، يوم الثلاثاء المقبل، حفل الإطلاق الرسمي لدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ويهدف الحفل إلى تسليط الضوء على استراتيجية قطاع تنمية المجتمع، إضافة إلى استعراض رؤية الدائرة المتمثلة في «حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع»، كما تستعرض الدائرة رؤيتها وقيمها التي تأتي تجسيداً لأصالة القيم الاماراتية.

وجاء اختيار اللوفر أبوظبي لإطلاق الدائرة، لما يمثله كمعلم حضاري ثقافي يرمز الى التعددية الثقافية على مختلف الأزمان، كما أن أبوظبي كانت ولا تزال محطة جذب للجنسيات والثقافات المتعددة.

وسيتم خلال الحفل الذي سيشهده 200 من القيادات الحكومية، ورجال الأعمال والشخصيات المجتمعية، والمستثمرين، استعراض دور ومهام الدائرة، حيث سيشمل الحفل عروضاً تفاعلية تبرز محاورعمل دائرة تنمية المجتمع.