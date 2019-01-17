فحص طبي شامل لسكان الظفرة

المصدر: ابوظبي - البيان

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» برنامج الفحص الطبي الشامل في مركز الظفرة لطب الأسرة في مدينة زايد التابعة لمنطقة الظفرة، لتلبية احتياجات سكان المنطقة، بتوفير خدمة الفحوصات الطبية الشاملة، وتقديم تجربة جديدة محدثة عالية الجودة في الرعاية الصحية.

وأشار حمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة بالإنابة، إلى أن برنامج الفحص الطبي الشامل في مركز الظفرة لطب الأسرة يقدم حزمة من الخدمات الصحية .

وأوضح أن هذا البرنامج يهدف إلى تلبية احتياجات سكان المنطقة بتوفير خدمة فحوصات طبية شاملة وتجربة جديدة محدثة عالية الجودة في الرعاية الصحية، من خلال منظومة إجراءات يضطلع بها فريق طبي على درجة رفيعة من التأهيل، في موقع وسطي يُسهل وصول المراجعين.

من جانبه، قال المهندس محمد حسن الزعابي «إن إطلاق برنامج الفحص الطبي الشامل في مركز الظفرة لطب الأسرة في مدينة زايد يأتي كذلك استكمالاً لخطة شركة «صحة» لتوفير برنامج الفحص الشامل في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، ولينضم مركز الظفرة لطب الأسرة، إلى قائمة المراكز الرائدة في هذا المجال، والتي أطلقتها «صحة»، وهي مركز عود التوبة في مدينة العين، ومركز الزعفرانة في أبوظبي.