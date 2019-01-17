57 % خفض استهلاك الورق في 6 دوائر حكومية بدبي

المصدر: دبي- وائل نعيم

أعلنت دبي الذكية، أن ست دوائر حكومية شاركت في المرحلة الأولى من «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، تمكنت من خفض استهلاك الورق بنسبة 57% من المعاملات الورقية، وتتمثل هذه الدوائر في: شرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات واقتصادية دبي ودائرة الأراضي والأملاك ودائرة السياحة والتسويق التجاري.

وذلك في ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحول حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، ولتصبح الإمارة أول حكومة بلا ورق بحلول 12.12.2021.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته دبي الذكية بحضور كل من الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، ووسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، ويونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، والعميد خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي،.

وخليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات للحلول العقارية، الذراع التقنية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، وعبد العزيز الفلاحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات.

ومروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل بهيئة كهرباء ومياه دبي، وأحمد الفلاسي المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية في دائرة السياحة والتسويق التجاري، ومحمد القيزي مدير إدارة تقنية المعلومات في الدائرة الاقتصادية بدبي.

وكشف المؤتمر عن أن مجموع الورق الذي استخدمته هذا الدوائر الست خلال العام 2017 بلغ 64 مليون ورقة، وبتنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية خلال العام 2018، تم خفض الاستهلاك بنسبة 57%، ليتم الاستغناء عن 37 مليون ورقة كانت تستخدم في هذه الدوائر.

وبلغ الاستغناء عن المعاملات الورقية في الجهات كالتالي: 60% في هيئة كهرباء ومياه دبي، و60% في دائرة السياحة والتسويق التجاري، و58% في اقتصادية دبي، و57% في شرطة دبي و55% في هيئة الطرق والمواصلات و53% في دائرة الأراضي والأملاك.

تعاون

وقالت الدكتورة عائشة بن بشر: «هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تعاون شركائنا الحكوميين، وأتقدّم لهم بالشكر الجزيل على حجم الجهود التي تضمنتها المرحلة الأولى.

حيث بلغت نسبة التخفيض في المعاملات الورقية 57% مقارنة مع 50% كانت تُمثّل الهدف الموضوع في 2018، وذلك خلال أقل من عام على إطلاق الاستراتيجية في فبراير الماضي، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية قريباً، وتشمل 10 جهات حكومية، بينما ستتضمن المرحلة الثالثة باقي الجهات الحكومية في دبي.

وأضافت: إن التحوّل الرقمي بالكامل والاستغناء عن المعاملات الورقية بحلول العام 2021 أصبح اليوم أقرب مما مضى، وتدلّ النتائج التي تحققت حتى الآن أن التحوّل لحكومة بلا ورق سيرتقي بالتجارب الحياتية والخدمية للإنسان في دبي، كما سيرتقي بكفاءة وجودة الخدمات الحكومية في دبي، وهو ما سيمكننا من تحقيق هدفنا بأن نكون المدينة الأسعد والأكثر ذكاء عالمياً.

إنجاز

وتابعت بن بشر: نُعلن هذا الإنجاز ونحن ندخل مرحلة جديدة من أسلوب العمل الحكومي القائم على مبادئ الحكم والحكومة في دبي، وبرنامج العمل السنوي المتمثل بوثيقة الخمسين، وقد لمسنا أن التحوّل الرقمي واستثمار البنية التحتية المتطورة والمستقبلية في دبي هو سمة مشتركة للبنود، التي تضمنتها وثيقة الخمسين مثل المنطقة التجارية الافتراضية واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.

سعادة المتعاملين

من جهته قال وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: نستهدف من خلال تطبيق الاستراتيجية الوصول إلى سعادة المتعاملين، ورفع الكفاءة الحكومية وتنافسية دبي على المستوى العالمي.

وأضاف: ما نقوم به في دبي الذكية مع شركائنا اليوم سبق عالمي، حيث إنه ليس هناك تجربة مماثلة جارية عالمياً وفق استراتيجية وخريطة طريق كتلك التي اعتمدناها باستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية. والتحوّل الذكي الذي نسعى إليه لا يعني أن تنجز جزءاً من معاملاتك عبر الأجهزة الذكية مثل الهاتف وثم تضطر لإهدار الوقت في استكمال أجزاء من المعاملات ورقياً.

ولكن لا بُد أن تكون التجربة رقمية بالكامل بصورة تجربة متكاملة، وهو ما سيمنح كل واحد من سكان دبي 40 ساعة يوفرونها سنوياً تستغرقها المعاملات الورقية الحكومية، إضافة إلى توفير مليار ورقة مستخدمة في المعاملات الحكومية كل عام.

وقال لوتاه: تم تصميم الاستراتيجية لضمان إجراء المعاملات بلا أوراق .

جلسة حوارية

وتخلل المؤتمر عقد جلسة حوارية شارك فيها المديرون التنفيذيون لقطاعات التكنولوجيا لشركاء دبي الذكية الحكوميين، وقال العميد خالد الرزوقي: أوجدت شرطة دبي تطبيقا ذكياً لتحرير المخالفات وتم ترابط وتكامل نقل الملفات بشكل إلكتروني ما قلل الجهد والوقت، وعملنا على تعزيز ثقافة استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية من خلال تبادل المعلومات إلكترونياً.

وأوضح مروان بن حيدر أن نسبة التبني الذكية في هيئة كهرباء ومياه دبي وصلت إلى 93 %، كما صممنا تطبيقاً ذكياً يتضمن جميع المراسلات والتوقيع بشكل إلكتروني، لافتاً إلى أن ميزانية 2019 لا يوجد فيها مخصصات للطابعات.

وذكر عبد العزيز الفلاحي أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي قامت بتجديد رخص المركبات وتسجيلها إلكترونياً، وكذلك دفع المخالفات من خلال التطبيق الذكي، كما تم إطلاق تطبيق للرحلات وتحويل جميع مناقصات الهيئة إلى مناقصات إلكترونية.

استراتيجية

أكد أحمد الفلاسي المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية في دائرة السياحة والتسويق التجاري أن الدائرة حققت 60% في المرحلة الأولى من تطبيق الاستراتيجية، وتم تقليص عدد الطابعات الكبيرة من 65 طابعة إلى 15 طابعة.

وقال خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات للحلول العقارية: «استطاعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تحقق 53 % في المرحلة الأولى في المعاملات اللاورقية، مشيراً إلى صدور عقود الإيجار والملكيات العقارية عن طريق "البلوك تشين".