«تراسل إلكتروني» من مواقع المشاريع للمسّاحين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي نظام التراسل الإلكتروني الذي يتيح للمساح تنفيذ جميع العمليات وهو في موقع المشروع وإصدار التقرير من موقعه، كما يتيح له التوقيع الإلكتروني في الموقع من قبل المقاول والاستشاري، وإضافة إلى توفير الأرشفة الإلكترونية والآلية لجميع البيانات المكتبية والحقلية. ، وذلك ضمن إطار مساعيها المستمرة لإسعاد المتعاملين عبر تحقيق الاستفادة القصوى من خدماتها.

وأوضحت البلدية أن نظام التراسل الإلكتروني يحقق العديد من الفوائد منها: تسريع إنجاز المعاملات بنسبة 35%، واختصار خطوات المعاملة 44%، ورفع دقة وجودة الخدمات، وخفض زيارة مراجعي البلدية بنسبة لا تقل عن 75%، كما النظام يهدف إلى الاستغلال الأمثل لساعات الدوام الرسمي للمساحين.