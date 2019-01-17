«بلدية الظفرة» تُحذر من جمع الجراد النافق

المصدر: أبوظبي ـــ أحمد سعيد

حذرت بلدية منطقة الظفرة من أسراب الجراد المهاجر الذي يمر بالمدينة، وطالبت قاطني المنطقة عبر رسائل نصية بعدم جمع الجراد النافق تفادياً لأي مضار صحية تقع نتيجة لذلك.

مُشيرة إلى أنه تم توجيه فرق متخصصة للقضاء على هذه الحشرات. وأرجع إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، ظهور أسراب الجراد إلى أسباب إقليمية، مشيراً إلى أن اتجاه الرياح يساعد في ظهورها بحثاً عن الأعشاب، كما ساعدت الأمطار المبكرة على ازدهار المراعي في المنطقة العربية. وأوضح أن أسراب الجراد الحالية آتية من القارة الأفريقية، وغالباً ما تظهر هذه الأسراب في فصل الربيع، إلا أن الأجواء الدافئة التي تشهدها الدولة ساهمت في حدوث الظاهرة.