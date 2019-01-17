إطلاق «مجلس ورشة حكومة دبي للشباب»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ورشة حكومة دبي»، عن تشكيل مجلس ورشة حكومة دبي للشباب، بهدف تطوير وتفعيل دور الشباب، وتحفيزهم على متابعة مسيرة التميز والإبداع والابتكار، تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة، بتمكين شباب الوطن، ليكونوا رواداً في بناء مستقبل الإمارات.

في مختلف قطاعات الدولة. ويأتي الإعلان عن تشكيل مجلس ورشة حكومة دبي للشباب، استناداً إلى دليل المجالس المؤسسية، والأجندة الوطنية للشباب، الصادرة عن وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بهدف توفير بيئة حاضنة للاستماع إلى أفكار الشباب، وتفعيل دورهم ومساهمتهم في دفع الأجندة الوطنية للشباب، ورؤية الإمارات 2021.

وأكد حميد سلطان المطيوعي، المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي»، على التزام الورشة في تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتمثلة بمنح الشباب فرصاً استثنائية لقيادة مسيرة المستقبل، وتمكينهم من القيام بمهامهم في تحقيق محاور وأهداف «مئوية الإمارات 2071»، مشدداً على ضرورة الالتزام باستراتيجية «مجلس الإمارات للشباب»، على أن تشكل مجالس الشباب، صلة وصل فعالة بين الشباب وصناع القرار داخل الدولة.

كما من المتوقع أن يلعب المجلس دوراً محورياً في تعزيز أهمية تمكين مواهب الشباب وتنميتها، وترسيخ القيم التي تتناسب مع الورشة.