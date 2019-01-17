انطلاق البرنامج التعريفي للطلبة الجُدد في أكاديمية ربدان

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت أكاديمية ربدان البرنامج التعريفي للترحيب بالطلاب الجُدد الذين التحقوا بالبرامج المتخصصة للفصل الدراسي الجديد ربيع 2019 وتعريفهم بالحياة الجامعية والخدمات المتنوعة التي تقدمها الأكاديمية.

وتضمن البرنامج تعريف الطلاب بسياسات وقوانين الأكاديمية، ومساعدة الطلبة والإجابة عن استفساراتهم فيما يخصّ البرامج والمعلومات الأكاديمية لدعمهم في مسيرتهم خلال متطلبات المناهج الدراسية.

وقال رئيس أكاديمية ربدان جيمس مورس: «إن الأكاديمية تعمل باستمرار على تقديم ما هو أفضل تعليمياً وتدريبياً لجميع الطلاب في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات وذلك لتأهيلهم كي يتمكنوا من مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المجتمعات في كافة أنحاء العالم في الوقت الحاضر والمستقبل».

ومن جهته قال نائب رئيس أكاديمية ربدان الدكتور فيصل العيان: «إن الأكاديمية تعمل على تزويد طلابها بأسس متينة من المعرفة والتعليم والذي بدوره يمكّنهم من حماية مكتسبات الدولة والمحافظة على مسيرة الوطن نحو النجاح والتقدم».

وتقدم أكاديمية ربدان برامج معتمدة في درجات الدبلوم والدبلوم العالي ودرجة البكالوريوس في تخصصات فريدة من نوعها تتضمن إدارة استمرارية الأعمال، والإدارة المتكاملة للطوارئ، والأمن الوطني، والشرطة والأمن الإضافة إلى شهادة الدبلوم في تخصص مسرح الجريمة، ودرجة الماجستير في التحليل الاستخباري.