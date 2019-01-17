بلدية دبي تحصل على «الآيزو» في المسؤولية المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

حصلت بلدية دبي على شهادة اعتراف بالامتثال لبنود مواصفة الآيزو العالمية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية 26000:2010.

وقالت نورة الشامسي، مديرة إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في بلدية دبي: «إن استراتيجية البلدية للسنوات القادمة تركز على دعم أهداف التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية على المستوى المحلي والوطني في جميع عمليات وأنشطة وخدمات الدائرة، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص من كفاءات البلدية قام بدراسة وتحليل الوضع الراهن لتطبيقات الاستدامة، والمسؤولية المجتمعية في الدائرة.

ومن ثم عمل الفريق على إعداد وتحديث قدرات البلدية المتعلقة بإدارة وتحفيز مبادرات المسؤولية المجتمعية في أبعادها الرئيسة الـ 3 الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، ونشر التوعية، وتوفير التدريب اللازم للموظفين لخلق ثقافة مؤسسية حاضنة للمسؤولية المجتمعية».

وأكدت الشامسي: «إن هذا الإنجاز اللافت يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية، تحت التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة لحكومة دبي، وحرصها على الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الحكومية المقدمة، والوصول إلى التميز والريادة دائماً، بما يحقق رضا المتعاملين».