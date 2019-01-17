«كهرباء دبي» تبحث مع إيطاليا تعزيز التعاون في المياه والطاقة

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مانليو دي ستيفانو، نائب وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي الإيطالي، على رأس وفد رفيع المستوى ضم ليبوريو ستيللينو، السفير الإيطالي لدى الدولة، وفالنتينا سيتا القنصل العام الإيطالي، وجيان باولو برونو، الملحق التجاري، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال المياه والطاقة.

وحضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من: المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي، وعبد الناصر عباس، مدير أول الخزينة.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات الإيطالية في مشاريع المياه والطاقة في دبي والدولة، وكذلك التعاون الاستراتيجي بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمؤسسات والشركات الإيطالية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، والاستفادة من الخبرات التي يتميز بها كلا الجانبين.

مبادرات ومشاريع

واستعرض سعيد محمد الطاير أمام وكيل وزارة الخارجية الإيطالية والوفد الزائر أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى استشراف وصياغة ورسم ملامح المستقبل وتحقيق الاستراتيجيات وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071 لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم.

وأكد الطاير التزام الهيئة بتحقيق أهداف المبادئ الـ 8 لدبي ووثيقة الـ 50 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تؤسس لنموذج اقتصادي مستقبلي متفرد ومستدام في تطور الأعمال القائم على استخدام أحدث الابتكارات واعتماد الإبداع في كل المجالات والقطاعات.

مشيراً إلى أنه لدى الهيئة اليوم قدرة إنتاجية تبلغ 10927 ميجاوات من الكهرباء و 470 مليون جالون من المياه يومياً، وتجلت آخر إنجازاتها في تحقيق الدولة ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وذلك للعام الثاني على التوالي، بحسب تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2019.

بحوث

وقال الطاير: «إن الهيئة تولي أهمية كبيرة للبحوث والتطوير التي تعتبر قاعدة أساسية للابتكارات في الهيئة، حيث أطلقت برنامجاً لذلك من خلال 4 مجالات رئيسة تشمل الطاقة الشمسية، والتكامل مع الشبكات الذكية، والمياه، وكفاءة الطاقة.

وتطرق الطاير لمشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة المائية المخزنة في المنطقة الجبلية المجاورة لسد حتا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات، والشبكات الذكية، حيث تعتمد الهيئة استراتيجية لتعزيز كفاءة الطاقة.

ومن جهته، أبدى الجانب الإيطالي اهتمامه بالمشاركة في مشروعات الهيئة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه.

جهود

تناول سعيد الطاير جهود «كهرباء دبي» في دعم مبادرة «دبي الذكية» لجعل مدينة دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم وإطلاق «ديوا الرقمية» الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، وشروع الهيئة في تطبيق نموذج رائد للمؤسسات الخدماتية يستند إلى الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعيّ والخدمات الرقمية.