سوق «نهاية الأسبوع» في أبوظبي بوابة منتجات الأسر المواطنة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تنظم بلدية مدينة أبوظبي متمثلة في مركز بلدية مدينة زايد وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ممثلين بالاتحاد النسائي العام، ومستشفى الأهلية وهيئة الهلال الأحمر ودائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، فعالية «سوق نهاية الأسبوع» في حديقة بين الجسرين ضمن منطقة المقطع في أبوظبي، بهدف توفير منتجات متنوعة تلبي احتياجات السكان، وتسويق منتجات الأسر المواطنة المنتجة بما يسهم في رفع المستوى المعيشي لها، إضافة إلى توفير جوّ عائلي مفعم بالفرح والتسلية.

وتبدأ الفعاليات من الساعة الـ 4 عصراً وحتى الـ 9 مساءً خلال أيام الـ 17و18و19و24 و25 و26 و31 يناير الجاري وخلال يومي الـ 1 والـ 2 من فبراير المقبل.

ولفتت البلدية إلى أن الفعالية تهدف إلى رفع عدد زوار المرافق المجتمعية، وتوفير مكان ملائم لتسويق منتجات الأسر المواطنة ومساعدتهم على بيع هذه المنتجات المحلية في بيئة مناسبة محفزة توفر من خلالها بلدية مدينة أبوظبي كل أسباب السعادة والنجاح لهذه الأسر بما يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي لها بإيجاد مصادر دخل متنوعة من خلال مزاولة تجارة التجزئة، وخصوصاً في مجال المشغولات المحلية والشعبية.