103 مناقصات طرحتها «أشغال الشارقة» العام الماضي

المصدر: الشارقة - البيان

طرحت دائرة الأشغال العامة بالشارقة خلال العام الماضي 103 مناقصات بقيمة 800 مليون درهم، وكشف المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة ازدياد عدد الشركات المسجلة، حيث قامت 100 شركة جديدة من شركات التوريد والمقاولات والاستشاريين بالتسجيل في الدائرة، فيما قامت 235 شركة بتجديد تسجيلها في الدائرة.

وأكد السويدي: «أنه من أبرز المشاريع التي طرحت مناقصتها الدائرة خلال العام الماضي مشروع سوق المواشي والأغنام في الصجعة، والمرحلة الأولى من مبنى الخدمات الإنسانية في خورفكان، بالإضافة إلى الحديقة العمالية في الصجعة، والمبنى الإداري لمدينة الشارقة الصحية. وسوق الأعلاف في المدام، بالإضافة إلى مجلس الحيرة للشعر النبطي».

ومن جانبها، قالت فاطمة حسن مدير إدارة عقود المباني: «إن 251 رسالة تكليف صدرت عام 2018، مؤكدة أن هذه المشاريع تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتدعم النشاط الاقتصادي بكافة القطاعات في الإمارة، كما تعمل على تعزيز تنافسية الأسواق المحلية، ما يزيد من قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات النوعية ضمن القطاعات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتحسين مستويات الإنتاجية.

وأضافت: «أطلقت دائرة الأشغال العامة بالشارقة العام الماضي نظامها الإلكتروني لطرح المناقصات، الذي يتم من خلاله تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية عبر شبكة الإنترنت، ليتيح لموظفي إدارة عقود المباني طرح المناقصات العامة والمحدودة من خلال منصة إلكترونية واحدة. ويأتي النظام الإلكتروني لطرح المناقصات، لتصبح أكثر سهولة للشركات والموظفين المعنيين، خلال تحويل الخدمات الورقية إلى أنظمة إلكترونية ».