إنجاز 20% من أعمال تطوير سوق الأسماك في المعيريض

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشفت بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة والبيئة عن تسريع وتيرة العمل في مشاريع البنية التحتية لتطوير أسواق الأسماك والمواشي بالإمارة.

وأوضحت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، لـ«البيان»: «إن دائرة البلدية ممثلة في إدارة المشاريع، أنجزت 20% من مشروع أعمال الصيانة والتطوير بسوق الأسماك في منطقة المعيريض، وستنتهي أعمال المشروع خلال النصف الأول من العام الجاري».

وأشارت إلى أن مشروع سوق الأسماك في منطقة المعيريض يشمل تطوير صالة المزادات وتحويلها إلى صالة مغلقة مكيفة ورفع معايير اشتراطات السلامة خلال إقامة المزادات، بالإضافة لإنشاء صالات داخلية وخارجية ومناطق انتظار واستراحة أمام غرفة التقطيع .

وأضافت: «لمواكبة التطور الذي تشهده الامارة، يتم تنفيذ المشروع بتحويل السوق كاملاً إلى سوق مكيف بجميع ملاحقه شاملاً منطقة عرض الأسماك والتنظيف وفق أحدث أنظمة التبريد، واستبدال جميع ثلاجات حفظ الأسماك الحالية بثلاجات حديثة للتحكم في درجة حرارة حفظ الأسماك ».

وأكدت الطنيجي جهود الدائرة في توفير جميع متطلبات وخدمات مهنة الصيد ومتابعة مراحل التنظيف من خلال الرقابة الدائمة لمراقبي التفتيش، والتأكد من سلامة الأسماك المعروضة للبيع والشحنات القادمة من الأسواق الخارجية، ضمن المشروع الشامل لتطوير ورفع كفاءة المحال الأخرى في السوق والتي تشمل الملاحم ومحال بيع وذبح الطيور الحية.

وأوضحت الطنيجي: «إن المشاريع التطويرية الجديدة التي أطلقتها الدائرة تشمل تنفيذ مشروع تطوير وصيانة سوق رأس الخيمة للأسماك بمنطقة رأس الخيمة القديمة، وسوق الدقداقة للأسماك ومقصب رأس الخيمة القديم خلال العام الحالي».

وكشفت الطنيجي، عن إنجاز إنشاء مشروع السوق الخارجي والمدخل الرئيس لسوق المواشي والأغنام في منطقة الفلية خلال مارس المقبل، وذلك ضمن المشروع الكامل لتطوير السوق .