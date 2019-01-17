2251 جولة بيئية نفذتها بلدية دبا الفجيرة خلال 2018

المصدر: دبا - البيان

كشفت بلدية دبا الفجيرة متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة، عن إحصاءات المخالفات البيئية لعام 2018 في مدينة دبا والمناطق التابعة لها.

وبلغت جولاتها البيئيئة 2251 جولة، تم خلالها توجيه 309 إنذارات وتحرير 306 مخالفات تضمنت مخلفات البناء والمخلفات المنزلية ومخلفات المزارع وحرقها وتسريب مياه الصرف الصحي.

وأوضح المهندس حسن سالم اليماحي مدير البلدية: «أن البلدية كثفت حملاتها التفتيشية على مختلف مناطق مدينة دبا وخاصة خلال العطلات، وذلك مع اعتدال الطقس ودخول موسم الشتاء الذي يجذب العديد من العائلات والتجمعات لتلك المناطق الطبيعية». وأضاف: «إن الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة تأتي في إطار رسالة البلدية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع».