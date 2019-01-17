«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير التشيك

المصدر: أبوظبي - وام

تسلّم أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، بالديوان العام للوزارة، نسخة من أوراق اعتماد ييري سلافيك، سفير جمهورية التشيك المعيّن لدى الدولة.

وتمنّى وكيل وزارة الخارجية لسفير جمهورية التشيك التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية التشيك.

ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية التشيك الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.