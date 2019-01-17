منح بطاقة إسعاد لـ«المنطقة الحرة بمطار دبي»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، بهدف تزويد موظفيها ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي وتحصر وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين بنسب متنوعة.

ووقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي اللواء طيار أحمد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، فيما وقعها عن طرف سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي، يوسف علي بهزاد، مساعد المدير العام لقطاع تنمية الموارد البشرية والاستراتيجية، بحضور عدد من موظفي الجانبين.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات.