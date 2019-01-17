«الإمارات للصم» تكرم كهرباء الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

كرمت جمعية الإمارات للصم، هيئة كهرباء ومياه الشارقة ضمن أفضل 100 جهة وشخصية داعمة لأنشطة وفعاليات الجمعية خلال عام زايد، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات والمساندة لهذه الفئة المهمة في المجتمع وإعداد برامج تدريبية خاصة بهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لتناسب سوق العمل ودمجهم في المجتمع.

وتسلم الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة شهادة التكريم من حمد هزاع سلطان الدرمكي، عضو مجلس إدارة الجمعية.

وأعرب الليم عن تقديره لاختيار الهيئة ضمن أفضل 100 جهة داعمة لهذه الفئة، مؤكداً أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تدعم أصحاب الهمم وتحرص على دمجهم في المجتمع، وتذليل كل الصعوبات أمامهم، وإعداد برامج تدريبية خاصة بهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لتناسب سوق العمل ودمجهم في المجتمع.