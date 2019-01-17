1594 إعلاناً وقفياً على أسطول حافلات مواصلات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

نشرت مواصلات الإمارات 1594 إعلاناً وقفياً على أسطول حافلات المؤسسة خلال عام 2018، حيث تقدّم للمؤسسات والحملات المجتمعية مساحات إعلانية مجانية على أسطول حافلاتها في مختلف أنحاء الدولة للوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع.

وأوضح عبدالله محمد مدير إدارة الاتصال الحكومي: «أن مواصلات الإمارات حريصة على المساهمة الفاعلة في تحقيق التكافل الاجتماعي والإنساني، الذي يصبّ في ضمان السعادة للمجتمع، ويترجم قيم الإنسانية والعطاء التي تدعو لها القيادة الرشيدة، الأمر الذي انعكس في تبنّي المؤسسة حزمة من ممارسات المسؤولية المجتمعية منها الإعلانات الوقفية».

وأشار عبدالله محمد إلى أن الإعلانات الوقفية تشكّل داعماً فعالاً في تحقيق أهداف الحملات المجتمعية للفئة المستهدفة، من خلال نشر وتنفيذ الملصقات ذات العلاقة بالحملة على متن حافلات مختلفة الأحجام تتبع المؤسسة، وتجوب المناطق المستهدفة لمدد مختلفة تمتد لعدة أشهر وفقاً للمدة المقررة، منوهاً بأن إدارة الاتصال الحكومي تقوم بمراجعة المادة الإعلانية قبل نشرها للتحقق من توافقها مع الأهداف المجتمعية والتوجهات الوطنية.

دعم

وأفاد مدير إدارة الاتصال الحكومي، بأن مشروع المؤسسة حصل على علامة «وقف» من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وهو ما يؤكد حرص مواصلات الإمارات على دعم الحملات والبرامج المجتمعية.

ورفع مستوى تأثيرها من خلال استثمار إمكاناتها وخبراتها، لخدمة المجتمع، معرباً عن حرص مواصلات الإمارات لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية، وفرص التعاون مع مختلف المؤسسات الرائدة محلياً وعالمياً، بما يحقق رؤيتها وقيمها المؤسسية.

وأضاف، إن إطلاق وقف إعلانات التوعية المجتمعية منذ عام 2017، حظي بمردود إيجابي وتفاعل واسع من قبل مختلف الجهات الحكومية والخاصة، كونها وسيلة تصل بسرعة للمتلقي أياً كان موقعه وعمره، الأمر الذي جسّد مدى اهتمام مواصلات الإمارات بدعم الحملات، وبرامج المسؤولية المجتمعية من خلال استثمار إمكاناتها وخبراتها، وإيمانها بأهمية التواصل الفاعل مع الأفراد من مختلف الفئات.

كرّمت مؤسسة مواصلات الإمارات، فرع رأس الخيمة، كبار موظفي الفرع من قدامى العاملين والذين أمضوا أكثر من 40 عاماً في خدمة المؤسسة والوطن.

تكريم

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بكورنيش القواسم، لتكريم عبيد راشد البريكي مدير المواصلات المدرسية الحكومية، والذي أمضى 40 عاماً من العمل الجاد والدؤوب في خدمة الوطن، ومحمود أحمد الشحي منسق الحركة بمحطة الرمس، والذي أمضى أكثر من 37 عاماً في خدمة المؤسسة، ومحمد علي حسن مدير محطة الفرع، والذي أمضى أكثر من 40 عاماً في خدمة المؤسسة.