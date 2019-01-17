«طرق دبي» تؤكّد جاهزية البوابات الإلكترونية لمحطات مترو مسار2020

المصدر: دبي - البيان

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جاهزية عمل بوابات التعرفة الإلكترونية، وبرمجيات المنظومة المركزية لمحطات مشروع مسار 2020، الذي تنفذه الهيئة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي، ليصل إلى موقع فعاليات إكسبو 2020، الذي ستستضيفه الإمارة في الربع الأخير من عام 2020.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد تقني من مؤسسة القطارات إلى العاصمة الفرنسية باريس، للوقوف على جاهزية هذه الأجهزة والمعدات المهمة في سير عمل محطات مترو مسار 2020، الذي يجري العمل فيه على قدم وساق، لإنجازه وفق الخطة المرسومة والجدول الزمني المحدد له.

وقال محمد يوسف المظرّب مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «شملت الجولة في فرنسا، زيارة شركة تاليس.

والاطلاع على اختبارات القبول المصنعية للبوابات الإلكترونية، وبرمجيات المنظومة المركزية لمحطات مشروع مسار 2020. كما تُعتَبَرُ هذه الزيارة، استكمالاً لعمليات التحسين والتطوير المستمرة لمنظومة التحصيل الآلي لمترو دبي للمحطات الموجودة، حيث سيتم تركيب بوابات جديدة، وترقية أنظمة البوابات الحالية، من خلال تزويدها بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال».

جولات

وأضاف المظرّب: «تُعتَبَرُ هذه الجولة من اختبارات القبول المصنعية، واحدة من 3 جولات سنقوم بتنفيذها، لضمان نجاح تنفيذ أنظمة التحصيل الآلي الجديدة. وتضمنت الجولة، اختبارات ناجحة لعدد من المحاور، منها عمل أنظمة الإشراف والرقابة، واستخدام بطاقة نول في النظام، ومنظومة الحاسوب المركزي الجديد، والتعريف بالأجهزة الجديدة والمعاملات بشكل مركزي».

وأشار مدير إدارة تشغيل القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إلى أنه سيتم خلال الربع الأول من العام الجاري، كذلك، تركيب أجهزة بيع التذاكر الجديدة، وأجهزة البيع من شباك التذاكر، بالإضافة إلى تركيب بوابات جديدة للتعرفة، مزوَّدة بأجهزة استشعار ثلاثية الأبعاد، وترقية البوابات الحالية، وإضافة المزيد من الوظائف إلى المنظومة المركزية.

مواكبة

تحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي بشكل متواصل، على مواكبة التطوّر التقني الحاصل في العالم، والاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال النقل الجماعي، والخدمات المساندة لهذا القطاع.