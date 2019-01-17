100 عقد جديد لـ «تنظيف» على مستوى الدولة

المصدر: الشارقة - البيان

حصلت «تنظيف»، ذراع جمع النفايات وتنظيف الشوارع التابعة لشركة «بيئة» في الشارقة، على أكثر من 100 عقد جديد في مختلف أرجاء الدولة، لترسخ من مكانتها بوصفها رائدة السوق والجهة المفضلة للعملاء في مناطق الدولة كافة، بفضل سجلها الحافل في تقديم خدمات متميزة، والتزامها باستخدام حلول ذكية عالية الكفاءة، وآليات حديثة، ومركبات صديقة للبيئة. واستهلت «تنظيف» العام الجديد بنجاح.

حيث تمكنت من تحقيق سلسلة من المكاسب النوعية، تضمنت إبرام عقد في رأس الخيمة، كما أثمرت جهودها في المحافظة على معاييرها المتقدمة في الخدمة وأدائها الثابت عن تجديد عقودها مع العديد من المؤسسات البارزة. وبهدف تلبية المتطلبات التشغيلية والتجارية المتزايدة، قامت «تنظيف» بدعم أسطولها البالغ 1200 مركبة بالعديد من المركبات الجديدة.