محمد بن زايد يحضر مأدبة غداء أقامها عبدالله بن وريقة العامري

المصدر: العين - وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مأدبة غداء أقامها عبدالله سعيد بن وريقة العامري، تكريماً لسموه في منطقة الوقن بمدينة العين.

ورحب ابن وريقة والحضور من المواطنين أبناء المنطقة بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربين عن بالغ سعادتهم بلقاء سموه، مثمنين ومقدرين زيارة سموه وحرصه على التواصل الدائم مع أبناء الوطن.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والحضور خلال اللقاء، الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات التي تجمع قيادة الدولة بأبناء الوطن، وتعزز النهج الأصيل الذي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في استمرار التواصل بين القيادة والمواطنين، وترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة التي يتحلّى بها مجتمع الإمارات.

حضر المأدبة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي