راشد النعيمي: حكومة عجمان حريصة على دعم القطاع الصحي

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، دعم حكومة عجمان للقطاع الصحي ومنحه أهمية بالغة من خلال تعزيز المستشفيات والمراكز الصحية وتمكين الأطباء والكوادر الطبية وتقديم التسهيلات وحوافز للعاملين في هذا المجال، جاء ذلك خلال زيارته، للمستشفى السعودي- الألماني بعجمان، والذي يقام على 41.062 متراً مربعاً.

وأكد أن الاهتمام بصحة وسلامة سكان الإمارة وزوارها هو هدف الجميع.

وأعرب الشيخ راشد النعيمي في ختام الزيارة عن فخره بمستوى الخدمات التي سيقدمها هذا الصرح الطبي الجديد، مثمناً دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والذي أمر بتوفير المكان المناسب لتشييد المستشفى وتقديم كل التسهيلات من أجل الإسراع في إنجازه.