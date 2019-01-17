اليوم آخر موعد للمشاركة في مسابقة الشيخة هند للقرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

ينتهي اليوم الخميس الموعد المقرر لاستلام الترشيحات لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها العشرين (1440-2019 م) وكان استلام الترشيحات قد بدأ في التاسع من شهر ديسمبر 2018، وصرح المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بأن عدد المتقدمين للمسابقة قد فاق المشاركين بالدورات السابقة.

وأكد اكتمال الاستعدادات لبداية التصفيات في 26 يناير الجاري، حيث ستبدأ أولاً التصفيات للمتقدمين من أبوظبي ثم للمتقدمين من مراكز دبي خلال الفترة 27-29 يناير، ومن ثم تصفيات إمارة الشارقة والمراكز التابعة للهيئة وعجمان وأم القيوين في 30 يناير، على أن تبدأ تصفيات رأس الخيمة والفجيرة أول فبراير المقبل وتختتم التصفيات للمتقدمين من مدينة العين 3 فبراير.