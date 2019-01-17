6 آلاف طلب دعم سكني يستقبلها «زايد للإسكان» سنوياً

المصدر: أبوظبي - وام

قال محمد أحمد المحمود المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن البرنامج يستقبل سنوياً ما يصل إلى 6 آلاف طلب دعم سكني، يتم التعامل معها وفق احتياجات مقدمي الطلبات ورغباتهم، مشيراً إلى أن ميزانية البرنامج للعام 2019 تصل إلى نحو 1.6 مليار درهم، ما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وإسعادهم.

وأضاف المحمود: «إن خدمات البرنامج المقدمة لحاملي بطاقة حماة الوطن، تبدأ من أول تقديم المستفيد للطلب حتى عملية البناء.

وذلك من خلال عمليات الإشراف والمتابعة لبناء المساكن، بالإضافة إلى المزيد من توفير الخدمات التي تساهم في إسعاد المواطنين، وذلك في ظل حرص البرنامج على تقليص زمن الانتظار للحصول على الدعم السكني، من خلال خطة واضحة أدت إلى تقليص زمن انتظار المواطنين للحصول على الدعم السكني».

وقال: «يسعدنا في برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن نكون ضمن الداعمين لبطاقة حماة الوطن، بهدف تقديم الخدمات لمنتسبي القوات المسلحة الإماراتية، بما يتوافق مع ظروفهم وطبيعة عملهم من خلال مساعدتهم على متابعة طلباتهم ومشاريعهم واستكمالها، وذلك ضمن الخدمات المقدمة من البرنامج التي تساعدهم في عملية استكمال مساكنهم والتسهيل عليهم».

ويسعى برنامج الشيخ زايد للإسكان من خلال مشاريع الأحياء السكنية إلى تحقيق الاستدامة، واستخدام أفضل المعايير العالمية، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 واستراتيجيته الرامية إلى تحقيق الريادة في توفير المسكن المستدام، وتوعية المجتمع بأهمية استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الوعي بمفاهيم المساكن المستدامة، إلى جانب إبراز الدور المهم الذي يقوم به البرنامج في مجال الاستدامة والتنمية الخضراء، والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية.