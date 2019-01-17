القوات المسلحة تكرّم داعمي بطاقة «حماة الوطن»

المصدر: أبوظبي - وام

كرّمت القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلةً في هيئة الإمداد -‏‏‏ مديرية مراكز الإمداد، 42 مؤسسة وشركة داعمة لبطاقة «حماة الوطن»، تقديراً لدورها الإيجابي وتوفير أفضل الميزات والمستويات الخدمية لمنتسبي البطاقة لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية المتنوعة.

وتأتي مبادرة حماة الوطن ضمن جهود القيادة العامة للقوات المسلحة التي تستهدف خدمة وإسعاد المنتسبين تحقيقاً لرؤية حكومة الإمارات، وأصبح عدد المؤسسات والشركات المساهمة في بطاقة حماة الوطن منذ إطلاقها حتى الآن نحو 450 مؤسسة وشركة.

وأقيم حفل تكريم المؤسسات والشركات الداعمة لبطاقة «حماة الوطن»، أمس، بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة وممثلي الجهات المساهمة في دعم مبادرة حماة الوطن.

وأكد العميد مهندس سالم محمد المنصوري، مدير مديرية مراكز الإمداد، حرص القيادة الحكيمة على أبناء الإمارات، لا سيما أبناء القوات المسلحة، لما لهم من دور فعّال في الحفاظ على أمن الوطن ومكتسباته وسيادته.

مشيراً في هذا الصدد إلى الدعم المتواصل والكبير الذي يحظى به أبناء القوات المسلحة من قِبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة المستمرة من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أنماط

ولفت مدير مديرية مراكز الإمداد إلى أن بطاقة «حماة الوطن»، إحدى المبادرات الخدمية والاجتماعية للقوات المسلحة، تُمنح لجميع منتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة من العسكريين والمدنيين والمتقاعدين، بهدف تعزيز أنماط الحياة المختلفة في المجتمع، من خلال بناء شراكات ناجحة ومستدامة تسهم بفاعلية في مواصلة مسيرة التطور.

التزام

ومن جانبهم، أكد مسؤولو وممثلو الجهات الداعمة لبطاقة حماة الوطن التزامهم وحرصهم على تقديم الخدمات لمنتسبي القوات المسلحة وتسهيل حياتهم اليومية، تقديراً لما يقومون به في خدمة الوطن والذود عنه والحفاظ على المكتسبات والإنجازات.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «مساهمة المؤسسة في هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي تؤديها المؤسسة تجاه أبناء الوطن».

خصومات

ومن جانبها، قالت سارة الهاشمي، مدير أول قسم التطوير بجامعة أبوظبي: «إن الجامعة منحت منتسبي القوات المسلحة من حملة بطاقة حماة الوطن وأقرباءهم من الدرجة الأولى خصماً بقيمة 15% على رسوم برامج البكالوريوس، وخصماً بقيمة 25% على رسوم برامج الماجستير، وذلك في جميع فروع الجامعة في أبوظبي والعين ودبي ومركزها الأكاديمي في منطقة الظفرة».

وبدوره، قال محمد العامري، رئيس المبيعات الحكومية في شركة فرح المشغلة لياس وتروورلد وعالم فراري أبوظبي في جزيرة ياس: «إن الشركة تدعم منتسبي القوات المسلحة وأسرهم من خلال طرح العديد من العروض المميزة التي تتماشي مع طبيعة عملهم في الأوقات كافة».

وبدوره، قال يوسف علي الرئيسي، من مجموعة الفطيم للسيارات: «إن دعم حملة بطاقة حماة الوطن منتسبي القوات المسلحة بحسومات خاصة يأتي في إطار التعاون مع القوات المسلحة، بهدف توفير أفضل الميزات لمنتسبيها الذين يحمون الوطن ويحملون على عاتقهم مسؤولية توفير الأمن والأمان لشعبه والمقيمين فيه».

وقال أيمن البيجاوي، من شركة بن حمودة للسيارات: «إن مساهمة الشركة ضمن بطاقة حماة الوطن وطرح حسومات خاصة لمنتسبي القوات المسلحة تصل إلى 20 ألف درهم على بعض أنواع السيارات تمثل شرفاً كبيراً وواجباً تجاه حماة الوطن الذين يقدمون أرواحهم فداءً للوطن».