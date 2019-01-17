«الشارقة الخيرية» تنفذ مشروع الحقيبة الشتوية

المصدر: الشارقة - البيان

نفذت جمعية الشارقة الخيرية مشروع الحقيبة الشتوية وقسائم الشراء بتكلفة 700 ألف درهم، بواقع 1500 حقيبة وُزعت على 1500 عامل من محدودي الدخل، وتوزيع قسائم لشراء الملابس الشتوية، استفادت منها 1000 أسرة، ليصبح إجمالي عدد المستفيدين 2500 أسرة وعامل.

وقال عبد الله سلطان بن خادم، عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية ومديرها التنفيذي: «إن المشروع يستهدف توزيع مساعدات شتوية لأصحاب الدخل المحدود من العمال والأسر المتعففة، بمدن الشارقة المختلفة المسجلة في كشوف الجمعية، بهدف سد حاجتهم وبث السعادة في نفوسهم».

وأبان أن المشروع عبارة عن حقائب تحتوي على الملابس والغتر والأغطية الثقيلة التي تناسب مناخ فصل الشتاء، إذ بلغت التكلفة الإجمالية للحقائب 200 ألف درهم، توزعت على نحو 1000 حقيبة بالمقر الرئيس للجمعية، و100 حقيبة بإدارة الذيد، و100 حقيبة بإدارة الجمعية بكلباء، فيما تم توزيع 75 حقيبة بكل من إدارات خورفكان ودبا الحصن والبطائح والمدام على التوالي.

مشيراً إلى أن الجمعية وزعت قسائم شراء على 1000 أسرة من الحالات المسجلة بكشوف الجمعية بالإدارات المختلفة، بقيمة 500 ألف درهم، لتتمكن من شراء ما يلزمها من ملابس الشتاء، لافتاً إلى أن إدارة الجمعية درست الحالات بتمعنٍ، وانتهت إلى أن يكون الدعم في أشياء تقيهم برد الشتاء.