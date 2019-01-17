50 مليون درهم لتعزيز خدمات مستشفى عجمان التخصصي

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

رصد مجلس إدارة مستشفى عجمان التخصصي، التابع لحكومة عجمان، 50 مليون درهم لموازنة العام الحالي، بهدف تعزيز الخدمات التشغيلية والعلاجية، بينها 10 ملايين درهم تم تخصيصها لشراء أجهزة ومعدات حديثة، بهدف فتح أقسام جديدة ضمن خطة المستشفى في توسيع الخدمات العلاجية، وتطويرها خلال العام الجاري، إضافة إلى تعيين كوادر طبية جديدة للعمل في المستشفى، وتفعيل عمل المستشفى على مدار أربع وعشرين ساعة.

إيرادات

وكشف حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية لـ «البيان»، عن تحقيق المستشفى خلال العام الماضي إيرادات مالية بقيمة 44 مليون درهم بزيادة 8 ملايين درهم عن إيرادات عام 2017، مؤكداً استمرار المستشفى في تقديم خدمات علاجية متطورة لكافة شرائح المجتمع.

لاسيما أصحاب الدخل المحدود، والعاملين في حكومة عجمان والقطاع الخاص. وأوضح أن المستشفى استقبل خلال العام الماضي 116 ألف مريض قدمت لهم خدمات علاجية في جميع أقسام المستشفى، بزيادة في عدد المراجعين 12 ألف مريض عن عام 2017.

وذكر الشامسي، أن العام الماضي شهد افتتاح قسم الطب النفسي، وإنجاز مشروع مركز غسل الكلى، بعدد 10 وحدات علاجية لمرضى الكلى، لتخفيف معاناة المرضى من التنقل خارج الإمارة لتلقي العلاج.

تطوير

وقال الشامسي: «تم رصد مبلغ 10 ملايين درهم من موازنة العام الجاري لتطوير الخدمات العلاجية المقدمة للجمهور، وتفعيل عمل المستشفى على مدار أربع وعشرين ساعة، وتحديث أعمال وتوسعة الصيدلية، وتطوير قسم العلاج الطبيعي، وتوفير أجهزة ليزر حديثة تدخل مجال العلاج الطبيعي، وأجهزة في مجال الأشعة، كما سيتم افتتاح أقسام جديدة منها قسم لأمراض الباطنية والأمراض القلبية، وتعيين أطباء وكوادر فنية خلال العام الحالي، لمواكبة التطوّر في الخدمات، وتوسعة الأعمال من أجل نيل رضا المتعاملين، بخلاف افتتاح قسم غسل الكلى قريباً».